В России назвали самый полезный и вредный супы

Самым полезным из популярных в России супов признан овощной вегетарианский. По мнению медиков, именно этот суп является оптимальным источником питательных веществ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога клиники лечебного питания федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елены Ливанцовой, от супов на мясном бульоне лучше отказаться, особенно людям с высоким уровнем холестерина.

Она отметила, что такие первые блюда калорийны из-за жирности мяса, кроме того, в бульон могут попасть вредные вещества, если животных кормили антибиотиками.

«Лучше первый и второй бульон сливать», - напоминает Ливанцова.

Говоря о солянке, она отметила, что помимо нескольких видов мяса, сочетаемых в ней, в бульон добавляются соленые огурцы и копчености, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и ожирением стоит избегать этого блюда.

Стоит относиться с осторожностью также к грибному бульону, который стимулирует работу кишечника и вреден для людей с болезнями желудка.

При этом эксперты указали на пользу овощных супов, так как они обогащены полезными микроэлементами, в том числе калием и магнием, которые крайне важны для желудка.

«В целом суп не то что желателен, а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым»,- отметил гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Употреблять супы лучше каждый день на обед.