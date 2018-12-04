В России пивовары пытаются изменить требования к качеству пива

Представители нескольких крупных пивоваренных компаний сообщили о том, что уже в этом году могут измениться требования к качеству пива из-за предложения об уменьшении нормы солода в пенистом напитке, сообщают «Ведомости».

Эта мера позволит пивоварам быть более гибкими и креативными в рецептах знаменитых сортов при изготовлении напитка. Известные пивовары также сообщили о том, что содержание солода в пиве на уровне не менее 80 процентов — избыточное ограничение, которого нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой.

Однако, российская структура, контролирующая производство пива в России, а это министерство финансов, пока не дало согласие на изменение регламента по изготовлению пива, а всего лишь сделало некоторые замечания по разработанному документу. Сотрудники ведомства приняли идею буквально – изменятся требованию к изготовлению пенящегося напитка, значит и снизится качество пива. А это никого не устраивает.

Проект технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) гласит о том, что новый закон позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами. Документ уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), и пятого декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии.

Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент – 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Высока вероятность, что в таком виде регламент и будет принят, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения документа.

«Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям – они могут добиться существенной экономии на производстве, - комментирует ситуацию директор «Совэкона» Андрей Сизов. – Представители крупных пивоваренных компаний поддержали предложение уменьшить норму. Основными заменителями будут рис и кукуруза, а они намного дешевле солода».

Если документ будет подписан, то такие требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС – то есть не только для Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении, но и для России. Возможно, в ближайшем будущем цена на пивной напиток значительно снизится.