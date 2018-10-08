В ряде домов Челябинска до сих пор нет отопления
В ряде жилых домов Челябинска до сих пор нет отопления. Причина в том, что у оставшихся без тепла зданий не имеется управляющих компаний, - за комфорт обитателей многоквартирных домов некому отвечать.
Так, только в Советском районе холодными остались двенадцать МКД (еще в трех до сих пор не затопили в результате внутридомовых повреждений). Аналогичная проблема коснулась и двух домов (№ 21 и №25) по Свердловскому проспекту в Курчатовском районе – у этих строений также нет своих УК.
«Случаи с домами в Челябинске, где нет отопления, единичные. Все они находятся на контроле у глав районов. Дело в том, что в законодательстве есть пробелы – управляющую компанию можно определить не с первого раза. Ответственность за дома без тепла лежит на городских и районных властях. Управление ЖКХ занимается этими домами, по каждому есть решение. Сегодня я дал задание за неделю найти варианты и включить тепло в каждом доме», - заявил после аппаратного совещания в понедельник, восьмого октября, глава города Евгений Тефтелев.