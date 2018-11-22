В Санкт-Петербурге челябинскому литератору вручили медаль за стихи о Донбассе

Челябинскому литератору Григорию Егоркину в Санкт-Петербурге вручена медаль Фонда памяти поэта-фронтовика Игоря Григорьева.

Награждение состоялось 20 ноября в стенах Института русской литературы на Васильевском острове «северной столицы». В этот день в Пушкинском доме (неофициальное название Института русской литературы) проходила Международная научная конференция «Слово, Отечество, Вера», посвящённая творчеству Игоря Григорьева. В этом году стихотворцу, прошедшему Великую Отечественную войну в качестве партизана и солдата, исполнилось бы 95 лет.

На конференции прозвучали доклады учёных и писателей из Пскова, Москвы, Нижнего Новгорода, Белгорода. Гостями мероприятия стали десятки неравнодушных к поэтическому слову людей, среди них – финалисты патриотического стихотворного конкурса, организованного Фондом Игоря Григорьева.

Одним из финалистов этого смотра стал челябинец Григорий Егоркин, члены жюри отметили его стихи, посвящённые гражданской войне на Донбассе. В литературный сборник «На всех одна земная ось» по итогам конференции вошли три работы Григория: «Мне б докричаться», «Сестрица» и «Письмо солдату». Из рук сына Игоря Григорьева, протоиерея Григория Григорьева, челябинский литератор получил диплом финалиста и памятную медаль на георгиевской ленте.

«Мне приятно вручать эту награду ещё и потому, что челябинский автор внёс весомый вклад в популяризацию творчества Игоря Григорьева, - отметил протоиерей Григорий Григорьев. – Он переработал, адаптировал для современной сцены раннюю пьесу моего отца, написанную им ещё в годы войны, в партизанском отряде».

Награда в Санкт-Петербурге – это не первое признание творчества южноуральского поэта. В октябре стихотворная подборка из донбасского цикла Григория Егоркина «Три ВОГа» была включена в четвёртый том антологии «Уральская поэтическая школа», выходящей по инициативе поэта Виталия Кальпиди в челябинском издательстве Марины Волковой.