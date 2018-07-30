В Сатке контейнеры для мусора установили под окнами детского сада

В Сатке (Челябинская область) контейнеры для сбора мусора установили под окнами детского сада.

Нарушения выявила саткинская прокуратура в ходе проведенной проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.

«На прилегающей территории многоквартирных домов № 7, 11, 13 по улице Металлургов не оборудована специальная площадка для установки контейнеров для сбора и временного хранения твердо-коммунальных отходов, металлические контейнеры для сбора твердо-коммунальных отходов установлены непосредственно на землю, в нарушение санитарных правил контейнеры установлены на расстоянии десяти метров от территории детского сада», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на управляющие компании многоквартирных домов обязанность организовать размещение мест для сбора мусора по согласованию с органом местного самоуправления и оборудовать площадки для установки контейнеров с бетонным или асфальтовым покрытием и ограждением.