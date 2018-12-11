В Сатке «Ростелеком» презентует соседним регионам уникальный проект «Умный город»

В Сатке (Челябинская область) сегодня, 11 декабря, проходит межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению". Чтобы познакомиться с передовым опытом небольшого южноуральского городка, в Сатку приехали делегации Тюменской и Курганской областей. Открывая событие, директор продуктового офиса "Умный город" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Гуртов отметил, что сегодня наблюдается хайп вокруг "цифры", которая, пошутил он, не даёт современным людям покоя - в хорошем смысле.

Дмитрий Гуртов подчеркнул, что главную роль в проекте играют не умные технологии, а умные решения, которые позволяют эффективно использовать эти самые умные технологии. Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов добавил, что в умном городе должны жить умные люди. "Мы должны культивировать инновации в умных территориях", - отметил Александр Козлов. Он подчеркнул, что сегодня крупнейшие города мира стремятся стать умными городами. В числе желающих "поумнеть" - Дубай, Барселона, Лондон.

После пленарного заседания его участники посетят умные объекты Сатки, чтобы лично увидеть, как в городе работают умные решения.

Сатка - первый из 37 "умных городов", включенных в перечень минстроя РФ, где единовременно внедрен целый комплекс "умных решений". Проект реализуется в рамках соглашений между правительством Челябинской области и "Ростелекомом" и между "Ростелекомом" и администрацией Саткинского района. "Умная" трансформация муниципалитета происходит благодаря использованию по максимуму цифровых технологий, что позволяет эффективно управлять городом, всеми сферами жизни в нем, контролировать ситуацию в муниципалитете и делать жизнь горожан комфортной и безопасной.