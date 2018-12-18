В селе Аргаяш опасную инфекцию подхватили семь попугаев-соседей

В Челябинской области - новые случаи орнитоза. Сразу три очага опасного инфекционного заболевания, которым болеют и птицы, и люди, зарегистрированы в селе Аргаяш.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в этом населенном пункте острой инфекцией оказались заражены семь взрослых волнистых попугайчиков, живших в домах по соседству. Неутешительный диагноз пернатых подтвердили исследования, проведенные специалистами челябинской межобластной ветеринарной лаборатории.

Предположительно, попугайчики заболели пятого декабря. Двух птичек, живших в доме на улице Полевой, пришлось умертвить - в их помете был выявлен генетический материал возбудителя хламидиоза птиц. В помете попугайчиков, живущих в доме по улице Ленина, специалисты выявили возбудитель орнитоза, клинических признаков болезни у крылатого квартета нет. Все его представители проходят лечение – как и седьмой из обследованных пернатых, живущий в селе Аргаяш в доме по лице Зои Космодемьянской. У этого попугайчика также нет клинических симптомов опасной инфекции.

Во всех случаях проведена тщательная очистка и дезинфекция мест обитания пернатых, обработаны предметы ухода за ними. По адресам проживания птиц установлены ограничительные мероприятия по орнитозу птиц. Карантин будет действовать 30 дней с момента последнего случая выявления больной или подозрительной птицы и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ограничительные мероприятия по орнитозу крылатых установлены также в Еманжелинске и Челябинске, где заболели голубь и семь домашних попугайчиков.

Буквально в эти же дни ограничительные мероприятия по орнитозу птиц были установлены в городе Еманжелинске и в городе Челябинске. Там с орнитозом «слегли» один голубь и семь попугайчиков.

Разносчикам вируса являются исключительно больные птицы, зато человек может легко заразиться от пернатого. Заболевание приводит к интоксикации организма, поражению легких. Болезнь может протекать с обострениями длительное время.

Возбудителем орнитоза у людей является вирус, относящийся к хламидиям.