В школах Миасса перенесли последний звонок на июнь

В школах Миасса (Челябинская область) отменили последний звонок. В связи со штормовым предупреждением праздник переносится на 2 июня.

В связи с информацией, направленной ЕДДС о штормовом предупреждении и неблагоприятных погодных условиях, городской праздник, посвящённый последнему звонку, переносится на 2 июня на 17 часов.

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайт администрации Миасса.

В школах Челябинска последний звонок уже прозвенел. Праздничные торжества состоялись 24 мая. Образовательные организации города заканчивают порядка 4,5 тысяч выпускников 11-х классов.

Первый экзамен для одиннадцатиклассников пройдет 28 мая: в этот день ребята сдадут ЕГЭ по географии, а также информатике и ИКТ.

Также последний звонок прозвенел для 11,5 тысяч девятиклассников. Уже сегодня, 25 мая, для них пройдет первый экзамен по выбору – по иностранным языкам. Обязательные предметы выпускники 9-х классов сдадут 29 мая русский язык и 5 июня математику.