В школе Бишкиля появилась парта Героя России адмирала Германа Угрюмова

В школе поселка Бишкиль (Челябинская область) появилась парта Героя России адмирала Германа Угрюмова, имя которого образовательное учреждение носит с 2014 года.

Как отмечают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, парта героя - это ученическая парта с размещенной на ней информацией об известном человеке: с его фотографией, биографией, описанием боевого пути. Право сидеть за партой героя получают ученики, имеющие особые успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы.

Фото УФСБ России по ЦВО

Герман Угрюмов, который впоследствии стал заместителем директора ФСБ России, к бишкильской школе имеет самое прямое отношение - здесь он окончил восемь классов. Потом уехал в Астрахань, где трудился слесарем-дизелистом на судоремонтном заводе.

В память о своем знаменитом выпускнике бишкильская школа проводит множество военно-патриотических и исторических мероприятий. Не оставило образовательное учреждение без внимания и недавно стартовавший всероссийский проект «Парта России», главная цель которого - рассказать современным школьникам о героях прошлых лет и взрастить в подрастающем поколении уважение к истории Родины.

«Парту героя» в Бишкиле «открывали» близкие родственники адмирала Угрюмова (его родной брат Алексей Алексеевич с сыном Николаем Алексеевичем), а также сотрудники управления ФСБ России по Центральному военному округу, в 2015 году взявшие шефство над сельской школой.

Сотрудники УФСБ по ЦВО пришли не с пустыми руками – контрразведчики подарили школе несколько экземпляров книги «От Урала до Берлина и Праги. Маршрут победы танкистов-добровольцев».