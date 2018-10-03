В Снежинске есть наставник мирового уровня
В Снежинске (Челябинская область) появился наставник мирового уровня. Инженер Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ технической физики Евгений Устьянцев подготовил чемпиона «EuroSkills-2018» в компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Тренировочный процесс был организован на базе специализированного центра компетенций СФТИ НИЯУ МИФИ, и подготовка принесла достойные плоды. Студент Казанского технологического университета Альберт Минеев подтвердив лидерство в избранной сфере, завоевал золотую медаль чемпионата Европы по профессиональному мастерству.
Как напоминает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИТФ, «EuroSkills» - это самый масштабный в Европе конкурс профмастерства для молодых специалистов в возрасте до 25-ти лет. Чемпионат проходит раз в два года. Первенство в Будапеште стало шестым по счету.