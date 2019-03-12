В Снежинске соревнуются инженеры-конструкторы ядерной отрасли

Вчера, 11 марта, в Снежинске в филиале МИФИ стартовал дивизиональный отборочный тур в рамках подготовки к чемпионату «AtomSkills-2019» по компетенции «Инженер-конструктор (инженерный дизайн CAD)» среди специалистов ядерного оружейного комплекса Росатома.

На площадке Специализированного центра компетенций МИФИ собрались 29 участников с 10 предприятий ЯОК. В Снежинск приехали инженеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Сарова, Заречного, Лесного, Трёхгорного и Озёрска. РФЯЦ − ВНИИТФ представляют три сотрудника − Дмитрий Пешков, Семён Геращенко и Александр Сонин.

Участников и гостей на открытии конкурса приветствовал заместитель директора по информационным технологиям и цифровой трансформации РФЯЦ − ВНИИТФ Дмитрий Могиленских. Он пожелал всем успехов и отметил, что на конкурсе собрались лучшие конструкторские силы ЯОК − специалисты, которые прошли серьезный отбор на своих предприятиях.

Снежинский филиал МИФИ становится площадкой для проведения чемпионата по данной компетенции уже в третий раз. Начальник отдела оценки, обучения и развития персонала РФЯЦ – ВНИИТФ Елена Казакова подчеркнула, что для института и города большая честь принимать у себя дивизиональный этап соревнований: «Впереди три рабочих дня. Сегодня участники знакомятся с оборудованием и устанавливают свои программные продукты, а завтра и послезавтра им предстоит серьезная работа. Чемпионатные задания разработаны на высоком мировом уровне».

Конкурсные задания для участников отборочного этапа разработал ведущий инженер-конструктор РФЯЦ − ВНИИТФ, главный эксперт чемпионата «AtomSkills» в компетенции «Инженер-конструктор» Евгений Устьянцев. Что именно предстоит сделать участникам − остается в тайне до последнего момента. Можно лишь сказать, что задания по сложности соответствуют заданиям чемпионата «WorldSkills Hi-Tech-2018».

За работой конкурсантов будут наблюдать 24 эксперта. Итоги конкурса станут известны 13 марта.

Интересно, что вне конкурса в отборочном туре в рамках подготовки к чемпионату «AtomSkills-2019» по компетенции «Инженер-конструктор (инженерный дизайн CAD)» принимают участие студенты СФТИ НИЯУ МИФИ, а также воспитанник лаборатории «Юниоры AtomSkills» Ярослав Усманов. Для ребят это возможность оценить свои силы и набраться опыта.