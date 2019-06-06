В Сосновском районе летом ожидается напряженный трафик движения

В Сосновском районе (Челябинская область) завтра, седьмого июня, временно ограничат движение транспортных средств.

Движение будет ограничено вблизи села Чипышево до 30-го августа в связи с проведением работ по ремонту путепровода через автомобильную дорогу М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 1850+900.

На основании Госконтракта №43 от 31-го мая 2019-го года, заключенного с подрядной организацией ООО «РЭМИСС», временное ограничение движения транспортных средств будет осуществляться по сооружению, в соответствии с утвержденной в ФКУ Упрдор «Южный Урал» схемой.

«Поскольку ограничения коснутся дороги в пригороде с плотным населением и ежедневной рабочей миграцией, просим водителей рассчитывать время выезда с учетом возможной напряженности трафика», - отмечают в пресс-службе «Южного Урала».

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба управления: 8 (351) 266-65-63.