В Сосновском районе на трассе едва не замерзла женщина с двумя детьми

Полицейские Челябинской области спасли женщину с двумя маленькими детьми. Их автомобиль заглох на трассе и они замерзали в машине.

Трагедия едва не произошла на 19 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» на территории Сосновского района. инспекторы полка дорожно-патрульной службы ГУ МВД России по Челябинской области лейтенанты полиции Алексей Шамин и Артем Лахтачев, осуществляя надзор за дорожным движением, обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-2110.

«Подъехав к транспортному средству, узнали, что за управлением находится 28- летняя женщина, а в салоне автомобиля двое ее малолетних детей. Женщина рассказала, что двигатель заглох, она не может ехать дальше. На улице температура достигла минус 10 градусов, автоледи беспокоилась за своих детей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники ГИБДД, проверив возможные неисправности, попытались завести автомашину, но это им не удалось. Тогда они подцепили трос к неисправному транспортному средству и отбуксировали его с помощью патрульного автомобиля до места жительства мамы с детьми.

Сотрудники полиции Челябинской области никогда не проходят мимо чужой беды.

Так, седьмого ноября в Верхнем Уфалее дежурному поступило сообщение о том, что на пятом этаже в подъездном окне общежития, расположенного по улице Каслинской, висит девушка. Старшина полиции Артур Шафигин находился неподалеку. Он поднялся на пятый этаж и схватил школьницу за руку, не позволив ей упасть вниз.

31 октября 2018 года, патрулируя улицы Челябинска в составе наружного наряда полиции, проезжая мимо жилого многоэтажного дома по улице Косарева, лейтенант полиции Денис Пономарев заметил на балконе одной из квартир, расположенных на 10-ом этаже, пламя и сильное задымление. Полицейский эвакуировал пострадавшего.

В июне старший лейтенант полиции Дмитрий Васильев и сержант полиции Григорий Герц, задействованные на мероприятиях по охране общественного порядка во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Екатеринбурге, обнаружили пожилую женщину, которая в связи с резким ухудшением здоровья не могла самостоятельно передвигаться. Сотрудники оказали ей первую помощь и вызвали медиков. Благодаря их оперативным и грамотным действиям удалось избежать трагических последствий.

В этом же месяце полицейский мобильного взвода в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Магнитогорску Сергей Ахмадуллин находился в гостях у своих родителей. Пожилые люди проживают в селе Степное Верхнеуральского района. Утром он вышел во двор своего дома и увидел, что горит соседний дом. Не раздумывая он бросился к месту пожара.

Он знал, что там живет одинокая пенсионерка. Разбив рукой окно, полицейский зашел в дом, после чего привел в чувство 81-летнюю женщину, которая уже успела надышаться угарным газом и вынес ее из горящего дома на улицу в безопасное место.