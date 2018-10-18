В Советском районе Челябинска перестанут ходить трамваи и троллейбусы

В Советском районе Челябинска на неделю ограничат движение транспортных средств. С десяти вечера сегодняшнего дня, 18 октября, до шести утра 24 октября движение транспорта будет ограничено на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этом участке начинается ремонт дорожного покрытия.

Кроме того, на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского ежедневно, с 23 часов до шести утра, не будут ходить трамваи и троллейбусы. Движение общественного транспорта будет прекращено сегодня вечером и возобновитсяпосле шести утра 24 октября.