В Союзе журналистов Челябинской области внеочередные выборы

Внеочередная отчетно-выборная конференция Союза журналистов Челябинской области состоится 22 мая. Такое решение вчера, 24 апреля, было принято на правлении общественной организации в связи с кончиной 12 апреля председателя регионального Союза журналистов Ольги Давиденко.

О времени и месте конференции будет сообщено дополнительно.

Перед конференцией в первичных организациях СЖЧО должны пройти выборы делегатов конференции по квоте 1 делегат от первички с количеством до 10 членов организации. Полномочия делегатов надо подтвердить выписками из протоколов первичных организаций.

Делегатами конференции по статусу считаются также члены правления, председатель и члены ревизионной комиссии СЖЧО, председатель и члены Большого жюри СЖЧО.

На конференции предстоит выбрать руководящий состав Союза: председателя, членов правления, ревизионной комиссии, утвердить состав Большого жюри. Отдельно будет рассмотрен вопрос об увековечивании памяти Ольги Давиденко.

Ключевой вопрос повестки дня конференции – выборы председателя. На правлении с возможными кандидатами так и не определились, некоторые члены правления в ответ на предложения коллег взяли самоотвод. Это и понятно. Ноша председателя нелегка, особенно ее финансовая составляющая, да и своей трудоспособностью, творческим отношением к делу Ольга Давиденко задала высокую планку, которой надо соответствовать, чтобы хотя бы сохранить достигнутое. В итоге договорились до 15 мая провести консультации с возможными кандидатами и до этой же даты дать срок для выдвижения своих кандидатур желающим занять этот пост, так называемым самовыдвиженцам. Подробно процедура выдвижения, предложенная правлением, прописана на сайте Союза журналистов.