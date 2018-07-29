В стенах строящегося Христорождественского собора Челябинска совершили первую литургию

Первая литургия, приуроченная к 1030-летию Крещения Руси, состоялась в субботу, 28 июля 2018 года, в стенах строящегося кафедрального собора Рождества Христова Челябинска. Совершил ее митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Ему сослужило духовенство Челябинской епархии во главе с протоиереем Игорем Шестаковым.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, вслед за литургией владыка Никодим совершил торжественный молебен в честь юбилея Крещения Руси.

Митрополит Никодим рассказал, что нижний придел собора планируется освятить в честь святого князя Владимира.

Архипастырь в проповеди отмечал, что великий князь Киевский Владимир являет нам образец мудрого государственного деятеля и благочестивого христианина. Он прощал виновных, миловал осужденных и ко всем старался относиться с любовью. Взирая на его пример, и мы, современные христиане, должны устраивать свою жизнь так, чтобы в ней находилось место любви, прощению и добрым делам.

Память святого равноапостольного великого князя Владимира Русская Церковь чествует 28 июля. Поэтому и в последующие годы 28 июля будет отмечаться в Христорождественском соборе Челябинска с особой торжественностью.

Напомним, собор Рождества Христова возводят близ пересечения Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева. Строительство ведется на средства меценатов и пожертвования южноуральцев. Первая свая была забита 25 декабря 2014 года. В 2015 году был построен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году соорудили первый этаж, начали возводить стены второго. 27 июля 2016 года митрополит Никодим совершил торжественный чин основания собора. В 2017 году высота стен собора была доведена от отметки 20 метров. По словам представителя группы компаний «Альфастрой», прораба Даниила Ваганова, в 2018 году была продолжена работа по возведению сводов, до конца текущего строительного сезона планируется увеличить высоту собора до 29 метров.

Проект пятикупольного кафедрального собора выдержан в духе классицизма. Все четыре фасада будут украшены портиками в традициях коринфского ордера. Площадь будущего собора составит три с половиной тысячи квадратных метров.

Каждый желающий может внести свою лепту в возведение собора. Реквизиты можно узнать на сайте епархии.

Также на возведение собора можно пожертвовать средства с помощью СМС. Чтобы сделать взнос, нужно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «СтроимХрам» и через пробел указать сумму пожертвования цифрами. К примеру, «СтроимХрам 100».

Кроме того, можно перечислить пожертвование на специально созданный яндекс-кошелёк номер 410013822445161.

С июля 2016 года на территории собора действует малый деревянный храм священномученика Петра Крутицкого. В нем совершаются воскресные и праздничные богослужения, а также крещение, венчание, отпевание, другие важные церковные обряды.