В столице Южного Урала обсудили проблему контрафакта табачной и пивоваренной продукции в России

Во вторник, 13 ноября, в Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол «Профилактика роста производства и оборота нелегальной подакцизной продукции». В мероприятии, организованном «БАТ Россия» и пивоваренной компанией «Балтика» при поддержке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, приняли участие представители профильных министерств, комитетов и ведомств, управления МВД и управления Роспотребнадзора по Челябинской области, таможенной службы, бизнеса и общественных организаций.

Участники встречи обсудили проблему оборота нелегальной табачной и пивоваренной продукции в России, познакомились с опытом борьбы с ней других регионов. За последние годы объем нелегальной табачной продукции в стране существенно вырос. «Подняли голову» торговцы продукцией пивоваренной отрасли. Нелегальная продукция наносит ущерб бюджету страны и потребителям.

«Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей в результате нелегальной торговли табачными изделиями. В 2017 году ущерб от табачной контрабанды и контрафакта составил не менее 30 миллиардов рублей недополученных налогов. В 2018 году ущерб превысит 50 миллиардов рублей, - рассказал за круглым столом представитель «БАТ Россия» Максим Курганский. - Объем нелегального рынка сигарет в годовом исчислении уже превышает 7,7 процента от общего объема табачного рынка. В ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на контрафакт».

В Челябинской области самый высокий на Урале уровень распространения нелегальных сигарет. В конце 2018 года доля нелегальных сигарет в общем объеме продаж составила 14,2 %, что в семь раз выше, чем годом ранее. Ассортимент нелегальных сигарет в регионе на 99 % состоит из продукта, ввезенного незаконным путем из стран ЕАЭС и контрабанды. Это не только уже ставшие популярными белорусские и арабские бренды, но и сигареты крупнейших табачных компаний, произведенные для рынков ближнего зарубежья и не предназначенные для реализации на территории Российской Федерации.

В этом году, совместными усилиями таможенных служб и правоохранительных органов Казахстана и России, была приостановлена деятельность пяти крупных каналов контрабанды сигарет, произведенных в Арабских Эмиратах для последующего распространения по территории России. Все больше появляется на рынках сигарет неопределенного происхождения без акцизных марок и непонятного государства.

Не лучше обстоит ситуация и в пивоваренной отрасли. За последние несколько лет были созданы условия для формирования «серого» рынка пива. Несмотря на значительные меры, которые предпринимаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, контролирующими органами для наведения порядка на рынке алкоголя, ситуация в отрасли начинает вызывать беспокойство.

Основными источниками поступления нелегальной пивоваренной продукции на российский рынок является незаконное производство пива на территории РФ и нелегальный ввоз пива из стран-участниц ЕАЭС. Ставки акцизов в странах ЕАЭС существенно ниже российских, в результате продукцию из Казахстана и Беларуси ввозят на российский рынок нелегально и реализуют незаконно, получая значительную прибыль от разницы в ставке акцизов.

Участники экспертной дискуссии обсудили возможные меры, способствующие противодействию роста производства и реализации нелегальной табачной и пивоваренной продукции. Они должны создавать дополнительные риски для незаконной деятельности, но при этом не порождать дополнительных издержек для добросовестных участников рынка. Одним из рабочих решений может стать предложение об усилении ответственности индивидуальных предпринимателей, реализующих нелегальную продукцию.

«Как показывает практика, меры по ужесточению регулирования оказывают влияние исключительно на участников рынка, действующих в правовом поле. Пока сдерживает рост нелегального рынка пива сложность технологического процесса и дороговизна ингредиентов, - сказала старший директор по работе с органами государственной власти региона ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова. - По этой же причине на пивоваренном рынке не найти суррогатов. Тем не менее, производить и продавать пиво, с которого не уплачен акциз, становится все «удобнее и выгоднее».

По мнению председателя Челябинской региональной общественной правозащитной организации «Народный Контроль» Евгения Медведева, необходимо усилить контроль за реализацией контрафакта и создать координационный орган, который мог бы обеспечить взаимодействие всех уполномоченных служб, контролировать и пресекать оборот нелегальной алкогольной и табачной продукции.

«Челябинская область граничит с Республикой Казахстан, поэтому проблема ввоза подакцизной продукции стоит остро. Созданы мобильные группы, которые активно работают, - сообщил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбалин. - Буквально накануне была пресечена поставка одной тонны кальянного табака без акцизов из Казахстана».

Предложения участников круглого стола в Челябинске будут направлены руководителям профильных государственных структур и лягут в основу отчета, который будет выпущен по итогам проведения аналогичных круглых столов в ряде регионов России.