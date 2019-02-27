В структуре «Рависа» появился почетный гражданин Троицкого района

Управляющая отделением «Песчаное» ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» (Челябинская область) Светлана Брехунцова удостоена звания «Почетный гражданин Троицкого муниципального района».

Ее трудовой стаж в сельском хозяйстве составляет 48 лет, и все эти годы Светлана Григорьевна посвятила отрасли птицеводства. На протяжении 11 лет она являлась депутатом районного Собрания депутатов. Работала главным зоотехником, исполнительным директором Песчаной птицефабрики.

Благодаря настойчивости Светланы Брехунцовой, ее умению доказывать свою правоту и способности убеждать инвесторов, в 2005 году Песчаная птицефабрика становится отделением ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». С мая 2013 года Светлана Григорьевна назначается управляющим отделения. Коллектив целенаправленно работает над улучшением количественных и качественных производственных показателей и является одним из лучших подразделений «Рависа».

Как отмечают в пресс-службе предприятия, в том, что птицефабрика живет и развивается, есть неоспоримая заслуга Светланы Брехунцовой.

За трудовые достижения и общественную деятельность она отмечена благодарственным письмом депутата Законодательного Собрания региона, почетными грамотами губернатора Челябинской области и главы Троицкого муниципального района.

Фото предоставлено компанией «Равис»