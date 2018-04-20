В субботу в Ленинском районе Челябинска временно не будут ходить трамваи и троллейбусы

В Челябинске в субботу, 21-го апреля, с десяти утра до часу дня в Ленинском районе будет закрыто движение троллейбусов и трамваев по улице Машиностроителей на участке от улицы Энергетиков до улицы Новороссийской.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, движение электротранспорта будет временно закрыто в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты.

На время закрытия движения троллейбусы №8 проследуют по маршруту «ПКиО - ул. Гагарина - Солнечный берег».

Трамваи маршрутов № 8, 18 и 22 проследуют от своих конечных до остановки КБС.

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.