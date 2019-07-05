В субботу в Троицке отметят областной Сабантуй

Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» в пятый раз состоится в Челябинской области в предстоящую субботу, 6 июля. Праздник пройдет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, с 10 часов на поле начнется конкурс юрт, подворий, национальных уголков и блюд национальной кухни. С 11 часов заработает площадка борьбы на поясах «Корэш».

Параллельно в это же время состоится торжественное открытие Детского сабантуя. Юных гостей праздника ждет концертно-игровая программа, парад участников в национальных костюмах и шоу мыльных пузырей. На второй концертной площадке пройдут конкурсы «Лучшая пряха Сабантуя», «Лучшая лапша», «Лучший чайный стол» и другие.

На 12 часов намечено торжественное открытие взрослого Сабантуя. Оно пройдет на главной сцене. С приветствием к участникам праздникам обратятся официальные лица и почетные гости. Глава региона Алексей Текслер также лично поздравит всех с Сабантуем. Руководитель области уже направил поздравление с народным праздником. Сабантуй - древний праздник, который символизирует благополучное завершение посевной и дарит всем надежду на богатый урожай, - отметил глава региона.

«Сабантуй давно перешел национальные границы и близок всем народам, проживающим на Южном Урале. В нем переплетены самобытность и взаимное уважение, радость общей большой работы и благодарность всем, кто своим нелегким крестьянским трудом растит хлеб, знает и любит родную землю. Пусть она щедро отблагодарит всех за весенние хлопоты», - говорится в поздравлении. Алексей Текслер пожелал всем здоровья, счастья, хорошей погоды и удачи во всех начинаниях.

После торжественной части с 13 до 16 часов состоится сводный концерт профессиональных творческих коллективов Башкирской филармонии. Кроме того, состоится выступление артистов из Татарстана и Челябинской области.

Для удобства троичан и гостей города дополнительно организованы автобусные маршруты до летного поля.

Для жителей Челябинска организован автобус на областной сабантуй. Он отправляется в 10 часов от пединститута. Из Троицка выезд в 17 часов.

Справка

Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана, посвященный началу земледельческих работ. Название произошло от тюркских слов «сабан» («плуг») и «туй» («праздник, свадьба»).

Согласно сведениям энциклопедии Челябинской области, в регионе Сабантуй праздновался в районах проживания татар и башкир до середины 1930-х годов. После окончания Великой Отечественной войны праздник стал постепенно возрождаться. С 1990 года –стал носить массовый характер.

Во время празднования устанавливали высокий гладкий столб, символизирующий стебель растения. Его вершину украшали расшитыми полотенцами или платками. А на самую макушку подвешивали сапожки (ичиги) или привязывали живого петуха, которого нужно было достать.

Проводились различные спортивные соревнования, игры, народные гулянья. Самыми зрелищными на Сабантуе были бэйге (конные скачки вокруг холма, которые имитировали движение солнца) и куреш (национальная борьба на поясах). Абсолютный победитель в этих состязаниях получал главный приз - барана. Он нес его на поднятых руках, тем самым демонстрируя свою силу.

Популярными были веселые состязания: «бои» на коновязи-буме с солом. мешками, разбивание горшков с завязанными глазами, бег с полными ведрами на коромысле, бег в мешках; ходьба над рекой или озером по бревну, один конец которого был укреплен.