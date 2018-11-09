В суде Октябрьского района зачитали приговор по делу многодетного отца Игоря Мотыгина

В пятницу, восьмого ноября, в зале заседаний Октябрьского районного суда зачитали решение судьи по делу о мошенничестве многодетного отца Игоря Мотыгина из села Нововарламово. Мужчину, воспитавшего за 22 года более 60 подростков, оставшихся без родителей, органы опеки обвинили в том, что он воровал деньги со счетов своих подопечных.

Однако районный судья вынес справедливое решение – вернуть дело на доследование в следственный отдел СКР по Челябинской области. За несколько месяцев заседаний сотрудники отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района не смогли доказать вину 55-летнего опекуна. Ранее они написали заявление в следственный отдел о том, что опекун на тот момент восьми детей ворует деньги со счетов своих подопечных и тратит их на свои личные нужды.

«Я несколько лет сдавал в опеку свои отчеты о тратах денег на своих парней, но по халатности сотрудников администрации эти отчеты были утеряны, - рассказал после суда Игорь Мотыгин. – В ходе судебных заседаний я постарался сделать новые отчеты, и они были у судьи, но чиновникам не понравилась моя расторопность. Они были очень недовольны тем, что я составил новые отчеты. А как мне надо было защищаться?».

По прошествии десяти дней семь томов надуманного чиновниками уголовного дела отправятся в прокуратуру. Прокурор будет решать, что делать с ним – отправлять на доследование в следственный комитет или закрывать бесперспективное дело. Серьезных нарушений в воспитании детей и трате денег со счетов опекаемых никто не нашел – ни чиновники, ни следователи, ни прокурор, ни судья. Так же, как и не нашли тот миллион рублей, в краже которого обвинили Мотыгина нерадивые сотрудники органов опеки.

Защищает многодетного отца Игоря Мотыгина местный адвокат Николай Кузьменко. Кстати, делает он это абсолютно бесплатно и бескорыстно, желая доказать чудовищную несправедливость в отношении воспитателя бездомных и осиротевших челябинских пацанов. Восьмого ноября на предпоследнем судебном заседании он подал ходатайство о возврате уголовного дела на доследование. На следующий день судья Октябрьского района удовлетворил его ходатайство.

Четвертого декабря заканчивается срок нахождения Игоря Мотыгина под домашним арестом. Если суд не продлит меру пресечения многодетному отцу, значит, сотрудник ГУФСИН в Октябрьском районе объявит 55-летнему подозреваемому в мошенничестве решение о снятии домашнего ареста.

«Никаких доказательств о том, что я воровал деньги, суд не нашел. Все показания моих детей в суде учли, они претензий ко мне никаких не имеют, так же, как не имеет претензий и сам Владислав Фартуков, - продолжил Игорь Анатольевич. – Что будет дальше, покажет время. Если дело закроют, я буду добиваться справедливости в отношении себя в вышестоящих инстанциях».

Кстати, Владислав Фартуков – тот самый мальчишка, из-за которого и начались эти судебные баталии. Он сбежал из дома Мотыгина и написал заявление о том, что не хочет жить в приемной семье. Прошло время, и мальчишка одумался, увидев, как плохо живется в детском доме. Но было уже поздно. Мотыгина лишили прав на воспитание Фартукова и мальчишку упрятали в психиатрическую больницу. Владислав из «психушки» написал заявление о том, что к своему опекуну претензий по части денег никаких не имеет.

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