В ТРК Челябинска в выходные горожан бесплатно привьют от гриппа

В Челябинске в выходные, шестого и седьмого октября, пройдет массовая вакцинация населения от гриппа. Прививки от вирусной инфекции взрослым горожанам будут ставить бесплатно в торгово-развлекательных комплексах мегаполиса.

Профилактическая акция «Грипп: знай врага в лицо!» предусматривает также получение консультаций специалистов по заболеванию ОРВИ.

По словам начальника управления здравоохранения администрации Челябинска Натальи Горловой, вакцинация в муниципалитете продолжается уже около месяца. Она отмечает, что прививка является самой надежной защитой от гриппа.

«Не все горожане успевают прийти в поликлинику по месту жительства в рабочее время, поэтому выездные бригады будут принимать население в торгово-развлекательных комплексах», - отметила Наталья Горлова.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, прививочно-консультационные пункты будут открыты в ТРК «Куба», «Горки», «Леруа Мерлен», «Алмаз», «Родник», «Радуга», Торговый центр, «Кольцо», «Синегорье», «Фокус», «Фиеста», досуговом центре «Импульс». Посетители не только смогут бесплатно поставить прививку от гриппа, но и задать специалистам интересующие их вопросы.

Привиться смогут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострений хронических заболеваний. Перед процедурой пациент будет осмотрен врачом. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и, желательно, полис обязательного медицинского страхования.

«Вакцинацию проводят сотрудники лечебных учреждений Челябинска. Для этого в комплексах специально отведут места. Бригады будут укомплектованы всем необходимым для проведения иммунизации и оказания неотложной помощи, - рассказала Наталья Горлова. - Всех желающих привьют вакциной «Совигрипп», которую ВОЗ рекомендует для проведения массовых вакцинаций».

Медики напоминают, что грипп опасен серьезными осложнениями. Поэтому обезопасить себя в первую очередь должны пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, дети, а также работники образования, здравоохранения, транспорта и торговли.

График работы площадок:

6 октября, суббота:

10:00 – 16:00 ТК «Радуга» (ул. Российская, 194)

09:00 – 16:00 магазин «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64)

10.00 – 16:00 Торговый центр (ул. Каслинская, 64)

09.30 – 15:00 ДЦ «Импульс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16)

10:00 – 16:00 ТРК «КУБа» (ул. Цвиллинга, 25)

10.00 – 16:00 ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)

10.00 – 16:00 ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7)

10.00 – 16:00 ТРК «Фокус» (ул. Молдавская, 16)

10:00 – 16:00 ТК «Синегорье» (ул. С.Разина, 9)

10:00 – 16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)

7 октября, воскресенье:

10:00 – 16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)

10:00 – 16:00 ТК «Радуга» (ул. Российская, 194)

10:00 – 16:00 ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)

10:00 – 16:00 ТК «Синегорье» (ул. С.Разина, 9)