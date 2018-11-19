В управлении Россельхознадзора по Челябинской области назначен новый руководитель
Бывший начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Сергей Слободянский возглавил региональное управление Россельхознадзора.
Нового руководителя сегодня, 19 ноября, представили начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора (Москва) Сергей Павлов и экс-руководитель Управления Сергей Наумов.
Сергей Наумов возглавлял региональное управление Россельхознадзора с момента образования, с 1 июня 2005 года, до 26 июня 2018 года. Он уволился в связи с достижением 65-летнего предельного для государственной службы возраста.
С 27 июня по 18 ноября 2018 года обязанности руководителя временно исполнял заместитель руководителя Управления Игорь Доможиров.
Справка.
Сергей Слободянский родился в 1967 году в Костанайской области Республики Казахстан. В 1992 году он закончил Троицкий ветеринарный институт по специальности «Ветеринария». Во время обучения в институте проходил практику по программе обмена опытом министерства сельского хозяйства ФРГ. После окончания института работал главным ветеринарным врачом, ветеринарным инспектором в Костанайской области.
В 2007 году переехал в Челябинск. Сначала он работал в ОГУ «Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», затем в ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».
На работу в региональный минсельхоз Слободянский пришел в 2010 году, где и работал по настоящее время. В министерстве он прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления ветеринарии.
В рамках профессиональной переподготовки в 2009, 2011,2016 годах прошел курсы повышения квалификации, в 2014 году прошел обучение по программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», в 2018 году получил второе высшее образование в ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) по направлению «Продукты питания животного происхождения» и звание магистра.