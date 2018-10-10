В Верхнеуральском районе медики смогут помогать большему числу неизлечимо больных

В районной больнице Верхнеуральска (Челябинская область) открылось отделение паллиативной медицинской помощи на десять коек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, для работы нового отделения были приобретены кровати, каталки, кресла-каталки и сопутствующие медицинские изделия, необходимые для организации лечебного процесса и облегчения состояния пациентов, которым уже противопоказаны специальные методы лечения.

Ранее, в отделении сестринского ухода на базе Петропавловской участковой больницы, медицинскую помощь, не требующую круглосуточного наблюдения врача, получали около 350 человек. С открытием отделения в Верхнеуральске паллиативную помощь смогут круглосуточно получать еще около 250 пациентов.

Для нового отделения были специально подготовлены кадры. Оказанию паллиативной медицинской помощи и своевременному и адекватному обезболиванию специально обучились невролог, онколог, хирург и терапевт.

В Челябинской области для оказания паллиативной помощи населению сегодня работает 198 коек круглосуточного наблюдения врача и 320 коек сестринского ухода, в том числе 25 коек в Челябинске и Магнитогорске для оказания паллиативной помощи детям.

В регионе также работает круглосуточная горячая линия по вопросам организации обезболивающей терапии и паллиативной помощи для взрослых и детей.

Телефон для взрослого населения: 8(351)-729-25-11, почтовый ящик: roc_chel@mail.ru. Для детского населения: 8(3519)-20-36-34 (круглосуточно), 8-(351)-245-25-11 (в рабочее время), адрес электронной почты: bolinet74@mail.ru.

СПРАВКА

Паллиативная медицинская помощь – это комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление пациентов от боли и других тяжелых проявлений неизлечимых заболеваний.