В воскресенье у православных праздник Казанской иконы Божией Матери

В воскресенье, 4 ноября, православные отметят праздник Казанской иконы Божией Матери — это праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году.

В Челябинске 4 ноября пройдет традиционный общегородской крестный ход. Он будет приурочен к празднику Казанской иконы Божией Матери. Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32) начнется в 9 часов. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Затем в 11 часов из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен.

Государственным праздником 4 ноября стало в 2005 году. Этот день связан в исторической памяти нашего народа с избавлением Москвы и России от иноземных захватчиков в 1612 году. Победа была одержана благодаря единению русского общества, поэтому праздник решили назвать Днем народного единства.

В этот день свой престольный праздник отметят и в других 10 храмах Челябинской епархии, которые посвящены образу Казанской иконы Божией Матери. Они находятся в городах Кусе, Аше, Карталы, Катав-Ивановске, в поселках Нижний Уфалей, Еманжелинка Еткульского района, Кичигино Увельского района, Южный Нагайбакского района, Октябрьский г. Копейска (тюремный храм). Престольный праздник отмечают и в Свято-Казанском женском монастыре Троицка.

Южный придел Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска также посвящен Казанской иконе Божией Матери.