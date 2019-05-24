В воскресенье в центре Челябинска транспорт ходить не будет

В Челябинске в воскресенье, 26-го мая, на время прохождения Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, будет ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту.

В 11 часов верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского на Алом поле, где Крестный ход завершится праздничным молебном. На время шествия, с 11-30 до 12-15, будет приостановлено движение общественного и личного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти просят челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.