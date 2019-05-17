В выходные на площади Революции Челябинска откроется «Территория здоровья»

В Челябинске завтра, 18 мая, на площади Революции начинает свою работу интерактивный проект «Территория здоровья». На протяжении трех суббот-воскресений все желающие смогут пройти медицинские обследования и получить рекомендации врачей в самом центре столицы Южного Урала.

Как отмечают организаторы, каждый день работы «Территории здоровья» будет проводиться в рамках определенной тематики. Так, ближайшая суббота будет посвящена Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Посетители площадки смогут пройти обследование по определению возраста сосудов, получить рекомендации кардиолога, а также проверить исправность работы домашних тонометров.

Жители и гости Челябинска также смогут принять участие во всероссийской акции #ПОТОМУЧТОТАКНАДО, напомнив своим родным и близким о необходимости контроля артериального давления.

«В прошлом году из 50-ти женщин, сделавших у нас маммографию, только у четырех не было выявлено патологий. Поэтому, несмотря на то, что первая суббота на «Территории здоровья» будет посвящена борьбе с артериальной гипертонией, мы приглашаем представительниц прекрасного пола (старше 40 лет) пройти обследование на маммографе», - сообщила главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Каждый выходной в «поликлинике» под открытым небом посетители смогут также бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Помимо этого, врачи городского и областного центров медицинской профилактики, а также поликлиник города постараются дать необходимые рекомендации для улучшения здоровья жителей региона.

В воскресенье, 19 мая, на «Территории здоровья» пройдет массовая акция «Знать. Помнить. Действовать», приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Помимо викторины с призами и памятного концерта, участников будут ждать сразу два мобильных пункта тестирования на ВИЧ, где можно бесплатно, быстро и анонимно проверить свое здоровье.

Также каждый желающий может сделать фото с табличками на фоне баннера, поддержав акцию, изготовить своими руками красный тюльпан - символ надежды и прикрепить его на квилт - лоскутное одеяло с именами и возрастом умерших от СПИДа южноуральцев в знак того, что каждая жизнь драгоценна и проблема ВИЧ касается каждого. Финалом мероприятия станет флэшмоб «Красная лента».

«Территория здоровья» будет работать каждую субботу и воскресенье с 18-го мая по второе июня с 10-ти до 14-ти часов.