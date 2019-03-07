В выходные провожают Масленицу

В Международный женский день, 16 февраля, наступит пятый день масленицы. Его называли в народе – Тещины вечера. Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали для своих вторых мам «тещины вечерки» - приглашали тещ на блины.

Но теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым все необходимое для выпечки блинов: сковородку, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто. Зять должен был проявить все свои способности, чтобы показать свое расположение к тёще и добиться взаимного расположения от нее. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.

Вообще на Масленицу особое место отводилось теме семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им «целовальник» — когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Традиция требовала, чтобы они нарядные выезжали «в люди» в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе, чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной горы. Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств.

В субботу, 9 марта, шестой день масленичной недели, называемый в народе Золовкиными посиделками. В этот день молодые жены приглашали в гости сестер своих мужей, золовок, и готовили им подарки. Сестра мужа знакомила домового с новым членом семьи, проводя молодую жену вокруг печи и посыпая золой. Этот обряд скреплял семейные узы.

Золовкины посиделки были также своеобразными смотринами — родственники мужа оценивали молодую хозяйку: как она сможет накрыть на стол, что приготовит для угощения и насколько радушной окажется. После ужина устраивали «целовальник» — молодая целовала своего мужа при всем честном народе, затем каждый гость подходил к ней и тоже целовал со словами: «Спасибо на Масленице».

Сжиганию чучела Масленицы предшествовал ее почетный выезд на санях. Чучело провозили по всей деревне, частенько роняя в сугроб. С веселыми песнями и частушками люди провозглашали уход зимы и встречали долгожданную весну.

Седьмой день Масленицы - прощеное воскресенье - проводы, целовник.

С утра до обеда кумовья ходят, ездят друг к другу одаривать подарками. В этот день на Руси все от мала до велика просили друг у друга прощения: «Прости, сыми с меня вину!» или «Прости, если что неладного между нами вышло», «Прости меня, грешного, на Великий пост!». После обеда - собирались в церковь к вечерни, которая открывала Великий Пост.

С 11 марта начинается Великий семинедельный пост. Пасха выпадает на 28 апреля.