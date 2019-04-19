В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье

Завтра, 20 апреля, у православных Лазарева суббота. Традиция отмечать этот день и само название праздника связаны с библейским преданием - накануне входа в Иерусалим Иисус Христос совершил чудо воскрешения Лазаря. Этот праведник жил вместе с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ Иерусалима и скончался за четыре дня до прихода Господа в Вифанию.

В Челябинске в этот день в полдень начнется «Лазарев субботник» 20 апреля. Православная молодежь будет наводить порядок и чистоту не только в храмах, но и на прихрамовых территориях, сообщили в епархии.

Во всех православных храмах Челябинской епархии вечером 20 апреля состоится всенощное бдение, а утром 21 апреля – Божественная литургия.

На всенощную службу в субботу вечером верующие приходят с пучками вербы (их по возможности украшают лентами, цветами или зеленью) и стоят с ними на молитве. Затем священник окропляет вербы святой водой, и верующие уносят их домой. Обычное место их хранения – полочка с иконами. Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Веточки, как правило, хранят до следующего Вербного воскресения, а потом сжигают их в садах и огородах. Считается, что вербы оберегают жилище от всяких бед и напастей. Почки освященной в храме вербы рекомендовали есть женщинам от бесплодия, они защищали также от лихорадки.

В воскресенье, 21 апреля, за неделю до Пасхи православные отпразднуют Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых церковных праздников Входа Господня в Иерусалим. Во всех храмах Челябинской области состоятся торжественные богослужения.

По преданию, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим, и люди устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

Раньше в православный праздник Вербное воскресенье устраивали народные гуляния, ярмарки и детские развлечения. Они носили название «Вербохлест». Считалось, что в этот день дети празднуют весну своей жизни. На ярмарке, где проходили народные гуляния, продавались гудки, трещотки, «тещины языки» и другие игрушки.

В Лазареву субботу и в Вербное воскресенье соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу. В Лазареву субботу разрешается икра, елей и вино. В Вербное воскресенье можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

В понедельник, 22 апреля, начинается Страстная седмица. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем Его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в Его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть великим. Завершится Страстная седмица Пасхой Христовой, которая в нынешнем году отмечается 28 апреля.

В преддверии Пасхи многие православные приходы Челябинской епархии проводят акцию «Подари радость на Пасху». В субботу, 20 апреля, акция будет проходить возле гипермаркета «Магнит» (Молдавская, 14), а 21 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» (Молодогвардейцев, 7). Пожертвования также будут собирать пожертвования на пасхальные подарки неимущим 20 и 21 апреля возле гипермаркета «Спар» (ул. Электростальская, 18).