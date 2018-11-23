В выходные жителей Челябинска бесплатно вакцинируют от гриппа

Жителей Челябинска, достигших совершеннолетия, в предстоящие выходные, 24 и 25 ноября, приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа в торгово-развлекательные центры.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этот раз пункты вакцинации развернутся на девяти площадках. Квалифицированные специалисты городских и областных больниц бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм, перед этим проведут консультацию.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и - желательно - полис обязательного медицинского страхования.

Профилактическая акция «Грипп - знай врага в лицо» проводится специально для работающих горожан, которые в будние дни не успевают попасть к врачам.

Медики подчеркивают, что для выработки иммунитета организму требуется не меньше месяца после введения вакцины, поэтому наиболее эффективно ставить прививки именно сейчас, до начала подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Постоянными противопоказаниями являются аллергия на вакцину или ее компоненты, а также сильная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины против гриппа. Остальные противопоказания являются временными, длительность медицинского отвода зависит от конкретного заболевания и определяется врачом.

График вакцинации:

24 ноября c 10 до 17 часов - в ТРК «Куба»;

24-25 ноября с 10 до 18 часов - в ТРК «Алмаз»;

28 ноября с 10 до 14 часов - в магазине «СПАР» (улица Новороссийская, 118В);

1-2 декабря с 10 до 16 часов - в ТРК «Родник»;

1 декабря с 9 до 16 часов - в «Леруа Мерлен»;

1 декабря с 10 до 14 часов - в ТРК «Горки»;

1-2 декабря с 12 до 18 часов - в ТРЦ «Фиеста»;

7 декабря с 11 до 14 часов - в ДЦ «Импульс»;

8 декабря с 10 до 16 часов - в торговом центре и ТРК «Горки».