Сергей Приколотин: В Юрюзани появится третья машина скорой помощи

В Юрюзани (Челябинская область) появится третья машина скорой помощи. Выделить еще одно авто местные жители просили давно. По их словам, двух для оказания своевременной медпомощи недостаточно.

О принятом решении глава южноуральского минздрава Сергей Приколотин сообщил главному общественнику региона, председателю Общественной палаты Челябинской области Олегу Дубровину в рамках проекта ОП «Час с региональным министром».

Во время встречи Сергей Приколотин ответил на самые острые вопросы от граждан. Большая часть из них поступила общественникам во время их выездов: раз в месяц делегация ОП посещает один из районов Южного Урала и старается помощь местным жителям в решении самых разных проблем. Мероприятия такого формата называются «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области».

На ответы министра было отведено 60 минут. Актуальнейшей проблемой в сфере современного здравоохранения, бесспорно, является дефицит квалифицированных медицинских кадров. Этот вопрос стал одним из первых, заданных Сергею Приколотину жителями Челябинской области.

По словам министра, нашему региону сегодня остро недостает около двух с половиной тысяч (!) врачей - как специалистов первичного звена, так и узких специалистов. Укомплектованность лечебных учреждений Челябинской области врачами сегодня составляет всего 63,5 процента - ситуация действительно напряженная (если в одних территориях дела обстоят более-менее благополучно, то в других - обстановка крайне неблагоприятная).

По мнению Сергея Приколотина, для того чтобы Челябинская область стала привлекательным для медицинских работников регионом, нужно в первую очередь решить их жилищный вопрос: будет предоставляться жилье - появится мотивация жить и работать именно на Южном Урале, в том числе и у молодых специалистов.

«С начала реализации программы «Земский врач» (с 2008 года) мы получили довольно неплохой результат - привлекли к работе в сельской местности более пятисот специалистов. Предоставление медикам возможности легализовать служебное жилье, получить его в собственность мы обсуждали на уровне области. Вернемся к рассмотрению этого вопроса в обязательном порядке. Думаю, жилищный вопрос врачей можно решить в рамках единой целевой региональной программы», - сказал Сергей Приколотин.

Он также отметил, что быстро проблему дефицита медиков в Челябинской области - как специалистов первичного звена, так и узких специалистов - увы, не решить. Данная перспектива - долгострочная.

«Мы понимаем, что насытить нашу потребность требуемым количеством человек быстро не удастся: несмотря на то, что у нас есть свой профильный вуз, процент медиков, которые после его окончания идут работать в государственные учреждения, пока оставляет желать лучшего», - отметил министр.

Он рассказал, что для устранения дефицита узких специалистов министерство здравоохранения Челябинской области с 2018 года выступает заказчиком целевого приема по программам ординатуры. На первое января 2019 года в Южно-Уральском государственном медицинском университете по программам ординатуры (на условиях целевого приема по договорам о целевом обучении) обучались 116 человек. После окончания учебы все они должны трудоустроиться в медицинские организации региона.

Другим актуальным вопросом, волнующим жителей региона и заданным Сергею Приколотину в прямом эфире, является невозможность попасть к узкому специалисту без предварительного приема терапевта.

«Считаю, что с одной стороны, практика, применяемая в поликлиниках, правильная. При дефиците узких специалистов мы можем решить проблему на уровне терапевта - решение о необходимости специализированной консультации принимает именно лечащий врач. С другой стороны, пациент, зная, что ему нужно к лору, думает: «Зачем мне нужен терапевт?». Здесь подчеркну, что порядок записи на консультации к узким специалистам определен на федеральном уровне и подразумевает направление пациента на прием к узкому специалисту в зависимости от показаний для сохранения преемственности в лечении», - пояснил Сергей Приколотин.

Он рассказал, что для повышения доступности консультаций узких специалистов в поликлиниках Челябинской области работа проводится по нескольким направлениям. В Челябинске, Магнитогорске и Миассе для жителей региона организуется работа консультативно-диагностических центров; для пациентов, имеющих подозрение на наличие социально значимых заболеваний, создаются «зеленые коридоры» (для скорейшего установления диагноза и назначения адекватного лечения в учреждениях третьего уровня); уменьшается количество необоснованных консультаций узких специалистов, когда пациенты, не имея соответствующих показаний, попадают к ним на прием, минуя врача-терапевта; внедряются технологии «бережливого производства».

Еще один вопрос, на который ответил Сергей Приколотин во время вебинара, - отсутствие роддома в Аргаяшском районе, являющемся лидером Челябинской области по рождаемости. Министр отметил, что районная больница села Аргаяш относится к учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам, где круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога не обеспечено.

Для повышения качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным Аргаяшского муниципального района в 2015-м году схема маршрутизации беременных, рожениц и родильниц из числа местных жительниц была изменена - теперь они рожают в Челябинске (в областной клинической больнице №2 и в областном перинатальном центре). Для оказания пациенткам неотложной помощи в районной больнице Аргаяша сохранили родильный зал с одной койкой и палату для совместного пребывания матери и ребенка. Было организовано и круглосуточное дежурство акушерок.

Отвечая на вопросы южноуральцев в прямом эфире, Сергей Приколотин обрадовал жителей Юрюзани, пожаловавшихся на недостаток машин скорой помощи. Министр заверил, что просьба горожан о третьем автомобиле будет удовлетворена в ближайшее время.

Председатель совета старейшин Общественной палаты Челябинской области, председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Сурков в числе прочего поинтересовался у министра, что делается в регионе для совершенствования системы «электронной очереди».

«По телефону люди порой вынуждены ждать ответа до десяти минут, или же аппарат вообще отключается до того, как человек получает ответ», - посетовал Анатолий Сурков.

Сергей Приколотин отметил, что оснащение государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой планируется в рамках реализации программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». По словам министра, к концу 2021 года в Челябинской области сто процентов рабочих мест медицинских работников (и врачей, и среднего медицинского персонала) будут оборудованы компьютерами.

С другими вопросами южноуральцев и ответами на них министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина можно познакомиться здесь.

К слову, онлайн-трансляцию вебинара посмотрели, по данным Общественной палаты региона, около семи тысяч человек.