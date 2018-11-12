В Южноуральске открыли зарядную станцию для электромобилей

Электрозарядная станция (ЭЗС) EVTime открыта на территории подстанции 110 кВ «Казачья» в городе Южноуральск Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, ЭЗС смонтирована специалистами Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (входит в Группу компаний «Россети».

Электрозарядная станция EVTime отечественного производства (Санкт-Петербург) соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности и представляет собой зарядное устройство, предназначенное для зарядки электромобилей со стационарным кабелем (портом). Время подзарядки занимает до трех часов, в зависимости от технических характеристик машины и типа используемого кабеля.

В торжественном пуске зарядной станции приняли участие директор Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Виктор Обвинцев и первый заместитель главы Южноуральского городского округа Ярослав Куленко.

«Развитие электротранспорта не представляется возможным без надежной сети заправок, без создания инфраструктуры, - отмечает директор Троицких Электрических сетей Виктор Обвинцев. - Мы приняли эстафету от коллег из «МРСК Урала» и запустили третью ЭЗС на территории Челябинской области. Первые две электрозаправки уже около года работают в центре Челябинска и на трассе «Челябинск - Екатеринбург», в сторону деревни Аллаки. Установка ЭЗС в Южноуральске позволит владельцам электрокаров беспрепятственно следовать по маршруту, в том числе на дальние расстояния, например, в Башкортостан или Казахстан».

«Отрадно, что электрозарядная станция появилась именно в нашем городе, - сказал первый заместитель главы Южноуральского городского округа Ярослав Куленко. - За электротранспортом будущее, и, возможно, лет через десять - пятнадцать электромобиль станет такой же обыденной вещью, как сотовый телефон. «МРСК Урала» сделаны первые шаги в этом направлении».

Электрозарядная станция разместилась по адресу: ул. Победы (автодорога А-310).

В компании отметили, что системно развитием зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России сегодня занимается только ПАО «Россети». Создание сети электрозарядных станций на территории ответственности «МРСК Урала» - часть Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которую реализует ПАО «Россети».

В «МРСК Урала» утвержден и реализуется план развития электрозарядной инфраструктуры. В 2017 году на территории присутствия компании появились 6 ЭЗС на основных автомобильных трассах, связывающих Екатеринбург с Пермью и Челябинском, и в столичных городах филиалов «МРСК Урала», и в плане 2018 года - установка еще пяти. На территории Челябинской области до конца 2018 года энергетики планируют запуск еще одной электрозаправки на трассе «Челябинск - Магнитогорск».

В рамках Всероссийской программы до 2020 года энергетики планируют сформировать сеть зарядных станций, как для общественного транспорта, так и для частного - сначала в ключевых регионах, а затем и в масштабах всей страны.