В южноуральских школах начались выпускные экзамены

Сегодня, 25 мая, у девятиклассников начался основной этап государственной итоговой аттестации. Школьники сдают экзамен по иностранному языку.

В Челябинской области экзамен в этом году будут сдавать 31 тысяча 850 школьников. Для проведения итоговой аттестации в основной период будет организована работа 198 пунктов проведения экзаменов.

Специально для школьников с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, будет проведен государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В сдаче ГВЭ в Челябинской области примут участие 2 тысячи 802 человека. Для них будет обеспечена работа 135 ППЭ.

Для получения аттестата девятиклассникам будет необходимо сдать 2 основных экзамена и 2 экзамена по выбору. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до 2 обязательных экзаменов.

Обязательными для всех являются экзамены по русскому языку и математике. Другие 2 экзамена школьники могут выбрать самостоятельно из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

С расписанием ОГЭ и ГВЭ можно ознакомиться на сайте официального информационного портала государственной итоговой аттестации.