В закрытом городе Озерске из заведения общественного питания сбежал дикий зверь

Жители города Озерска (Челябинска область) обнаружили на улице Монтажников дикого зверя – енота. Животное сидело на улице и замерзало. Неравнодушные горожане сделали фото зверька и выложили в социальные сети. В комментариях горожане спрашивали – как поступить со зверем.

Пользователи социальных сетей стали давать советы – надо вернуть зверя его хозяевам. Тут же выяснилось, что в таком маленьком городке все друг друга знают и таких енотов в городе всего два. Один живет в семье озерчан, второй обитает в ресторане рядом с улицей Монтажников. Видимо, это был енот из ресторана.

Фото: группа «Подслушано в Озёрске»

Кстати, в комментариях отозвался хозяин другого енота и сообщил, что их питомец никуда не сбегал. Зверек спокойно резвится в квартире. Тогда горожане стали наперебой предлагать свои услуги по оказанию помощи полоскуну. Часть обсуждений фото енота в сети сводилось к тому, что при такой температуре воздуха енот может погибнуть. Его немедленно необходимо переместить в комфортные условия или срочно найти хозяина. Енот на свободе может быть опасен.