В Заксобрании Челябинской области состоялось совещание по правам осужденных инвалидов

В Законодательном собрании Челябинской области состоялся координационный совет уполномоченных по правам человека в Уральском Федеральном округе. «Защита прав и свобод человека и гражданина с инвалидностью и маломобильных осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы» - эта тема была вынесена в повестку круглого стола.

Туалет ИК-5

На правах хозяина открыл круглый стол заместитель председателя ЗСО Александр Журавлев. Он предложил всем собравшимся вместе выбрать те направления работы, которые будут помогать осужденным инвалидам полноценно жить в местах лишения свободы.

Камера СИЗО-2

В мероприятиях круглого стола кроме уполномоченных приняли участие представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, ФСИН России, УФСИН субъектов РФ, членов Общественной наблюдательной комиссии субъектов России, Фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы, общества инвалидов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая с докладом "Предупреждение инвалидности в местах лишения свободы: своевременное оказание медицинской помощи", отметила, что последствия некачественной и несвоевременной медицинской помощи за решеткой неминуемо приводят к стойким необратимым изменениям в состоянии здоровья заключенных, которые приводят к инвалидности.

Подъемник ИК-10

«Мы не можем исключить, что происходит искусственное занижение количества инвалидов в местах лишения свободы в связи с ненаправлением или несвоевременным направлением на освидетельствование, -подчеркнула Татьяна Мерзлякова. - Изменение системы оказания медицинской помощи в учреждениях ФСИН необходимо как для соблюдения прав осужденных и охраны их здоровья, так и для уменьшения затрат государства на более позднем этапе, когда необратимые нарушения в состоянии здоровья пациента требуют большего количества денежных средств на лечение».

Камера для инвалидов

В Челябинской области, по словам председатель ОНК региона Василия Катанэ, обстоятельства с осужденными инвалидами складываются не лучшим образом. Только в нескольких колониях есть отряды для инвалидов. Это колонии №2, №4, №5, №6, №10, №11 и №21. В остальных исправительных учреждениях необходимо очень срочно проводить реконструкцию зданий.

ИК-5

«Так, например, в первой колонии столовая для заключенных находится на втором этаже, - говорит Василий Катанэ. – Другим заключенным приходится на руках поднимать инвалидов для принятия пиши. Что недопустимо для людей с ограниченными возможностями. Всем надо давать одинаковые права».