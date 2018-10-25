В женской колонии Челябинска выбрали самую очаровательную толстушку

В пятой женской исправительной колонии Челябинска выбрали самую очаровательную толстушку. Победительницей конкурса красоты среди полных дам стала тридцатилетняя Ольга.

Представительница 12-го отряда очаровала жюри зажигательным танцем. Творческий номер прекрасная Ольга исполнила вместе с внушительной группой поддержки - вместе с будущей королевой красоты на колонийской сцене сплясали пять девушек.

Обладательница почетного титула «Мисс толстушка» очень любит выпечку и сама отлично печет. При росте метр шестьдесят с небольшим Ольга весит 75 килограммов.

Конкурс красоты среди колонийских «пампушек» проходил в несколько этапов. Сначала участницы рассказывали о себе, проявив недюжинную фантазию: и сценки ставили, и стихи читали. Во втором туре пышки из «пятерки» представляли на суд жюри творческие номера: пели и танцевали. Третьим и последним этапом стало дефиле, во время которого девушки доказали: полнота может быть прекрасной.

Выбирая самую прекрасную толстушку, жюри учитывало такие критерии, как артистичность и творческий подход к конкурсу, яркость образа, умение себя преподнести и чувство юмора.

В зрительном зале не было свободных мест. Болельщицы подготовили красочные плакаты, смайлики и поддерживали представительниц своих отрядов веселыми рифмами.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, второе место завоевала участница из второго отряда, третье – представительница отряда №5.

Также жюри определило победительниц в нескольких номинациях: «Мисс артистичность» (отряд №6), «Мисс нежность» (отряд №8), «Мисс улыбка» (отряд №1), «Мисс грация» (отряд №7), «Мисс пластичность» (отряд №3), «Мисс очарование» (отряд №10).

Конкурс красоты среди толстушек в пятой колонии проводится по инициативе администрации исправительного учреждения в воспитательных целях, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области