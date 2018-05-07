В Златоусте 9 мая состоится акция «Подвези ветерана»

В Златоусте (Челябинская область) 9 мая состоится акция «Подвези ветерана». Ее организаторы просят водителей поддержать не остаться в стороне и протянуть руку помощи старшему поколению.

Акция «Подвези ветерана» состоится в Златоусте 9 мая и будет проходить весь день.

Она направлена на соединение поколений и оказание посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны или заслуженным гражданам, нуждающимся в перемещении по городу.

«Суть акции в том, чтобы активные молодые люди, владеющие личным транспортом, бесплатно подвезли ветерана туда, куда ему нужно. Каждый желающий может принять участие в праздновании юбилея Победы. Участие в этой акции - возможность лично сказать ветеранам "Спасибо!" Приглашаем водителей поддержать акцию! Не будьте равнодушны», - написали в социальной сети в группе «Златоуст выбирает» организаторы акции.