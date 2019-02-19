В Златоусте нерадивых должников отыщет «Дорожный пристав»

В Златоусте (Челябинская область) начал работу прибор по поиску нерадивых должников «Дорожный пристав».

Уже на прошлой неделе судебные приставы города оружейников и инспекторы городского ГИБДД вышли на новый технический уровень – с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Этот прибор приобрела администрация Златоустовского городского округа.

Новинка на основе технологии распознавания регистрационных знаков транспортных средств позволяет проверять номера проезжающих автомашин в совокупности с данными об их владельцах по базам данных ГИБДД и службы судебных приставов. Совместные рейды состоялись 11 и 15 февраля 2019 года. На улицах города работали два совместных экипажа. Первый отслеживал поток и выявлял автомобили должников, второй останавливал указанные машины. Их владельцам уже ничего не оставалось делать, как отвечать на вопросы судебных приставов и инспекторов ГИБДД по поводу неоплаченных штрафов и иных долгов.

Некоторые сознательные должники постарались на месте погасить задолженности. Так, в ходе двух рейдов должниками было оплачено 31 тысяч рублей – в основном, штрафы ГИБДД. Те же, кому нечего было сказать, оставались без автомобилей. В первый день судебные приставы произвели арест трех автомобилей, один был изъят. Его хозяин уклоняется от выплаты ущерба, нанесенного во время совершенногопреступления, в размере 300 тысяч рублей. Два транспортных средства были оставлены на ответственное хранение их владельцам, которым дан срок 10 суток для полного погашения долгов.

Во второй рейд «урожай» арестованных машин был побогаче. В силки «Дорожного пристава» попали пять должников, трое из которых лишились машин. Один из них – кредитный должник на 1,7 миллиона рублей, двое – должники по взысканию ущерба от преступлений – по 500 тысяч рублей и два миллиона рублей. У последнего, неоднократного судимого гражданина, который очень умело уходил от встреч с судебными приставами и вообще чувствовал себя безнаказанным, изъяли автомобиль Infiniti QX56 2011 года выпуска. В начале недели он явился в отдел судебных приставов и взял квитанцию на погашение задолженности. Судебные приставы уверены, что даже если должник не оплатит долг, то реализация престижной иномарки в значительной степени позволит восстановить права взыскателей.

Прибор по поиску должников «Дорожный пристав» уже за два своих выхода показал высочайшую эффективность работы. Совместные рейды с использованием аппаратно-программного комплекса в Златоусте будут проводиться не реже двух раз в неделю.

Фото: пресс-служба судебных приставов Челябинской области