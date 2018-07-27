В Златоусте открылся новый дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Новый дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» открылся в Златоусте (Челябинская область).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, дополнительный офис приступил к работе 26 июля 2018 года. Обслуживаться в нем смогут как физические, так и юридические лица. Для частных клиентов здесь доступны такие услуги, как кредитование, оформление вкладов и банковских карт, прием платежей и денежных переводов, валютно-обменные операции.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется расчетно-кассовое обслуживание, прием заявок на выдачу кредитов, а также размещение денежных средств (депозиты).

Новое подразделение банка расположилось по адресу: Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкрн, д. 2.

Дополнительный офис работает с 9 до 19 часов (с понедельника по пятницы), а в субботу клиентов ждут с 9 до 15 часов. В воскресный день – выходной.