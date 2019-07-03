Вадим Бобровский покидает пост замминистра минобрнауки Челябинской области

Кандидат экономических наук 36-летний Вадим Бобровский по собственному желанию покидает занимаемый им пост исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки Челябинской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

«Освободить Бобровского Вадима Анатольевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 июля 2019 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в документе.

Вадим Бобровский занял должность замминистра минобрнауки региона в сентябре 2014 года – тогда возглавляемой им главное управление по молодежной политике (ГУМП) присоединили к министерству (сначала был и.о.).

ГУМПом бывший лидер профсоюза МГТУ Бобровский стал руководить с января 2014 года, сменив на этом посту Антона Бахаева.

Справка

Вадим Бобровский родился 19 января 1983 года в Магнитогорске Челябинской области.

В 2005 году с отличием окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова по специальности «Математические методы в экономике». Кандидат экономических наук (защитил диссертацию в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики).

Начал свою трудовую деятельность в период обучения в аспирантуре – работал в профкоме студентов и аспирантов сначала в должности заместителя, потом председателя.

С 2008-го по 2012 годы - помощник депутата Магнитогорского городского собрания Марины Шеметовой (Марина Викторовна депутат Законодательного собрания области).

С 2011 по 2013 годы был помощником депутата Государственной Думы Алексея Бобракова (с января 2014 года - министр промышленности и природных ресурсов области).

В январе 2014 года Вадим Бобровский был назначен начальником главного управления молодежной политики Челябинской области. В январе 2015 года – замминистра минобрнауки