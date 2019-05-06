Вадим Евдокимов удостоен высокой награды

Высокой награды удостоен и.о. заместителя губернатора Челябинской области, муниципальный советник первого класса Вадим Евдокимов. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Вадим Михайлович Евдокимов родился 30 марта 1972 года в городе Ревда Свердловской области. В 1994 году он окончил Челябинский государственный институт искусства и культуры по специальности «Художественное творчество», а впоследствии прошел обучение в Уральской академии государственной службы.

С 2005 года Вадим Михайлович работает на государственной службе сначала в должности заместителя главы Челябинска по социальным вопросам, а затем в должности вице-губернатора Челябинской области.

Сам человек творческий, пришедший во власть из СМИ, Вадим Михайлович успешно курирует Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Министерство культуры региона. Какие бы мероприятия он не организовывал, все они, как правило, проходят на высоте, будь то чемпионат Европы по бальным танцам, чемпионат мира по тхеквондо, чемпионат мира по дзюдо, Кубок губернатора по водному поло и многие другие знаковые для области мероприятия.

С наградой вас, Вадим Михайлович, и дальнейших успехов!