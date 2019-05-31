Ваше «Здоровое меню»: летнее, легкое, растительное

Лето - время отпусков, моря, дачных посиделок и… растительного разнообразия! Наш организм активно восполняет нехватку ягод, овощей и фруктов. А мы хотим сбросить лишние килограммы, покрыться бронзовым загаром и выглядеть на все сто. Как этому поспособствует правильное питание?

Почему растительное?

Одна из моих знакомых так объяснила, почему в ее холодильнике рядом с традиционным молоком обязательно стоит бутылочка молока растительного: «Если я хочу есть, то я пью молоко коровье, а если пить - то растительное. Оно легче и утоляет жажду»! Именно поэтому растительное молоко – с его разнообразными вкусами и минимальным числом калорий потребляется летом «на ура».

О летнем повышенном спросе на растительное прекрасно осведомлены рестораторы и бариста. В каждой кофейне вы найдете летнее меню, и каждое уважающее себя заведение включает в него растительное молоко. Это смузи и кофе на кокосовом или миндальном, просто растительное молоко как легкое дополнение к утренней овсянке, банановое или клубничное как самостоятельный напиток на соевом молоке.

Профессиональное молоко

Всего месяц прошел с запуска объединением «Союзпищепром» линейки растительных напитков для профессионалов Green Milk Professional. Год разработки и доведения до совершенства рецептуры, десятки мастер-классов и дегустаций бариста из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга - и вот продукт разъехался по кофейням страны и ближнего зарубежья.

В настоящее время кофе с растительным молоком Green Milk Professional можно заказать в заведениях не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и практически во всех крупных городах не только России, но и Казахстана. Гости кофеен выбирают Green Milk Professional не только за разнообразие вкусов, это их осознанный выбор в пользу безлактозного растительного напитка.

Оценили продукт и профессионалы. Впечатления гостей и участников Welcome Forum – значимого события в жизни уральских отельеров и рестораторов - были однозначны: Green Milk Professional - это трендовый продукт, который обязательно нужно ввести в летнее меню. Бариста челябинской кофейни «Yummy кофе» - партнера объединения «Союзпищепром» - угощал гостей форума крафтовым кофе на Green Milk Professional, а также демонстрировал возможности латте-арт и легкость взбивания пены.

На форуме молоко Green Milk Professional тестировалось на специальном оборудовании компании Baltic Master - автоматической профессиональной кофе-машине D500а. Эту кофе-машину можно назвать совершенным современным девайсом: электронный дисплей позволяет пользователю всего одним нажатием приготовить любой из более чем 30-ти разнообразных напитков на основе кофе и молока. Тесты показали, что растительное молоко прекрасно взбивается автоматически, создавая мягкую и упругую пенку, аналогичную той, что получается на классическом коровьем.

Смузи - легко!

Что можно сделать летом на завтрак? На «Союзпищепроме» этот вопрос задали барменам, бариста, шеф-поварам челябинских заведений питания и запустили конкурс на лучшее летнее меню на растительном молоке. С итогами конкурса и кулинарными шедеврами обязательно познакомим читателей «Урал-пресс-информа». А пока вы можете сами поэкспериментировать, воспользовавшись простыми рекомендациями. Берем растительное молоко «Здоровое меню» или Green Milk, добавляем растительные ингредиенты, взбиваем и наслаждаемся летним легким утром!

Алексей Матийчук, ведущий специалист барной

культуры Челябинска, отрабатывает рецепты смузи на растительном молоке

«Здоровое меню»

Зеленый

Банан

Замороженный/листовой шпинат

Финик (1-2)

И главное - овсяное молоко ЗМ. Именно на овсяном наиболее вкусно. Овес - непревзойденный по своей полезности злак. Овсяное молоко - польза для желудка и иммунитета.

Готовить: смешать и взбить, украсить листочком мяты.

Желтый

Апельсин (апельсиновый сок, если блендер не очень мощный); как вариант - используем ананас, можно консервированный. Можно добавить яблоко.

Банан - для сытости. Можно добавить еще и чайную ложку урбеча (арахисовая паста даст больше энергии) - для мужчин, для детей

Финик для сладости

Куркума – щепотка – для цвета. Она согреет в холода. Сама не имеет вкуса, но цвет! Красота!

Готовим на рисовом молоке ЗМ, хотя подойдет и миндальное «Грин Милк».

Украшаем долькой апельсина или яблока.

Красный

Ягоды клубники (замороженные)

Натертая свекла - 1 чайная ложка. Вас удивит, но свекла - русский суперфуд, обладающий множеством полезных свойств. Здесь для цвета и дополнительная клетчатка.

1 банан

Финик (1-2) - для сладости на ваш вкус.

Соевое молоко ЗМ. Это очень полезный для женщин напиток. Содержатся фитоэстрагены - сохраняют женское здоровье.

Разноцветный завтрак – гарантия, что ваш организм получает все, что нужно для поддержания иммунитета.