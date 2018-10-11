Верующие Южного Урала встретили мощи святителя Луки

Верующие Южного Урала сегодня, 11 октября, торжественно встретили ковчег с мощами святителя Луки Крымского. В воротах Свято-Симеоновского кафедрального собора святыню встречал митрополит челябинский и миасский Никодим. Под праздничный звон колоколов частицу мощей внесли в храм, где сразу же начался торжественный молебен с акафистом.

Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, всю свою жизнь служил людям: сначала в должности врача - он был блестящим хирургом, а затем и в священном сане. Его пастырское служение началось уже при советской власти. В сан священника Валентин Феликсович был рукоположен в 1921 году, а в сан епископа - в 1923-м.

Много лет святитель Лука провел в ссылках и тюрьмах. В годы войны государство позволило ему возобновить врачебную деятельность и вернуться к священнослужению. А в 1946 году он стал архиепископом Симферопольским. В Крыму владыка Лука служил до самой кончины. Кафедральным собором при жизни святителя был Свято-Троицкий храм в Симферополе. В начале XXI века вокруг него сложилась женская монашеская община, возник монастырь. Главной святыней симферопольской обители являются, конечно, честные мощи святителя Луки.

«На данный момент есть 15 сестер, которые усердно трудятся на поприще духовного просвещения, – рассказывает протоиерей Василий Смирека, клирик Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. – Каждый трудовой день монахини начинают с благословения у мощей святителя Луки. Нет такого дня в обители, чтобы не стояла хотя бы маленькая очередь к его мощам. Поклониться святыне приезжают не только из российских городов, но и из-за рубежа. И люди получают помощь».

Православные христиане Южного Урала очень почитают святителя Луку Крымского. Поэтому встретить ковчег с частицей его мощей приехали не только челябинцы, но и жители других городов.

В челябинском соборе ковчег с мощами пробудет один день. 12 и 13 октября святыне можно будет поклониться в Свято-Георгиевском храме, 13 и 14 октября – в храме преподобного Сергия Радонежского на проспекте Победы.

На Южный Урал частицу мощей доставил Фонд апостола Андрея Первозванного. До прибытия в Челябинск к ковчегу со святыней уже успели приложиться православные христиане Владивостока, Новосибирска, Омска. Из Челябинска святыня направится в Самару, затем посетит еще ряд городов России. В конце ноября частицу мощей вернут в Симферополь. Святыня впервые покидает Троицкий монастырь на столь долгий срок.

Фото челябинской епархии