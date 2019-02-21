Ветеран Великой Отечественной открывает в Челябинске персональную выставку картин

В Челябинске в День защитников Отечества, 23 февраля, состоится открытие выставки картин ветерана Великой Отечественной войны Валентина Кузнецова, который является известным на Южном Урале художником и педагогом.

Почти сорок лет Валентин Иванович проработал в школе села Долгодеревенского. Используя зарисовки, сделанные во время походов с учениками по Челябинской области, он написал более 600 картин, которые экспонировались в различных выставочных центрах.

Больше всего талантливый южноуралец любит рисовать пейзажи Южного Урала, просторы средней полосы России, виды старинных русских городов и портреты. Отдельная серия картин Валентина Ивановича посвящена красотам Челябинска и его окрестностей.

Боевой путь Валентина Кузнецова начался в 1941 году. Выпускника училища штурманов отправили на фронт в Закавказский военный округ. Там он охранял нефтяные районы Азербайджана от налетов фашистской авиации и проникновения диверсионных групп со стороны Турции.

Как сообщает штаб челябинского регионального отделения партии «Родина», выставка будет работать с 23 по 27 февраля, с десяти до 16-ти часов, по адресу: улица Кирова, 7-А (в общественной приемной партии).