Ветеранам Челябинской области расскажут о скандинавской ходьбе

В среду, 25 апреля, в Челябинской области состоится онлайн-занятие по двигательной активности для ветеранов. Мероприятие пройдет в рамках областного проекта «Школа здоровья для ветеранов».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, проект реализуется уже второй год и освещает такие вопросы как признаки сахарного диабета, первая помощь при неотложных состояниях и многие другие. За прошлый год слушателями проекта стали порядка 2500 жителей Южного Урала.

В этом году в преддверии лета организаторы проекта решили провести лекцию по двигательной активности с мастер-классом по скандинавской ходьбе. Скандинавская ходьба – это современный вид оздоровительных упражнений, который представляет собой ходьбу с палками. Сегодня это один из самых популярных видов фитнеса в Европе. Прежде всего, это отличное аэробное упражнение, которое стимулирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, благодаря активному отталкиванию палками в работу вовлекаются не только мышцы нижних конечностей, но также мышцы туловища и рук. При этом, благодаря дополнительной опоре на палки, снижается нагрузка на суставы и позвоночник. Поэтому скандинавская ходьба доступна людям, не очень подготовленным в физическом плане, а также имеющим избыточный вес, ослабленным после болезней и пожилым.

Поучаствовать в онлайн-занятии ветераны смогут, обратившись в поликлиники по месту жительства. Занятие начнут транслировать одновременно во всех поликлиниках 25 апреля в 12 часов.