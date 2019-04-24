Ветеранам Великой Отечественной подарят бесплатное телефонное общение

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется сто бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений: внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междугородные звонки по России; международные звонки в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия).

Также с 25-го апреля по десятое мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в вышеназванные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону: 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте.

Как рассказал пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Станислав Артишевский, в апреле 2019 года в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал «ПОБЕДА». Его эфир целиком посвящен самому важному событию отечественной истории последнего столетия - Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945-го годов.

На этом телеканале круглосуточно показывают классику советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы; новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк»; рассказывают о находках и открытиях поисковых отрядов.