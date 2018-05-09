Ветеранов чевствовали в резиденции губернатора

Фронтовики и труженики тыла Челябинской области - жители Челябинска, Копейска, Коркино, а также Сосновского и Красноармейского районов – были приглашены 9 мая в резиденцию губернатора. Ветеранов с праздником Победы поздравил глава региона Борис Дубровский.

«Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа. Вы вложили эту память в наши сердца, в душу подрастающего поколения. Вы всегда будете для нас примером», - обратился к ветеранам губернатор.

Борис Дубровский отметил, что власти делают все, чтобы окружить ветеранов заботой и вниманием. В области для этого есть все возможности, потому что Урал был и остается опорным краем державы, подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил ветеранов за их подвиг, пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Кроме того, 9 мая торжественные приемы прошли в Снежинске, Трехгорном, Локомотивном и Кизильском районах. До Дня Победы – во всех других городских округах и муниципальных районах.

Всего получили приглашение на торжественные мероприятия 1 тысяча южноуральцев – участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей, вдов фронтовиков.

В эти праздничные дни с Победой ветеранов поздравляют не только представители органов власти, но и руководители предприятий, общественные организации. Обычные жители области на улицах и во дворах, на площадях и в парках от всей души поздравляют фронтовиков и тружеников тыла с праздником и благодарят за Победу.

В преддверии Дня Победы почти 30 тысяч человек получили поздравления от имени главы региона. В настоящее время в Челябинской области проживают 29 тысяч 982 ветерана Великой Отечественной войны, среди них 449 инвалидов войны, 1269 участников Великой Отечественной войны, 21 838 тружеников тыла, 302 жителя блокадного Ленинграда, 5 тысяч 568 вдов ветеранов и 556 человек из числа несовершеннолетних узников концлагерей.