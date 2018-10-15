Вице-губернатору Челябинской области объявлено предостережение из-за мусора. Губернатор проинформирован

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин проинформировал губернатора Бориса Дубровского о недоставках в работе возглавляемого им правительства по решению возникшей в регионе почти месяц назад мусорной проблеме. Вице-губернатору Сергею Сушкову, курирующему вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона, объявлено предостережение.

Напомним, 18 сентября часть перевозчиков в Челябиснке отказались вывозить мусор с контейнерных площадок, мотивируя свое решение экономической неэффективностью перевозить ТКО на новый полигон. Возник мусорный коллапс. Городские власти ввели режим «чрезвычайной ситуации».

По мнению прокурора области, в данной ситуации региональное правительство не в полной мере выполнило свои обязанности. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, прокурор проинформировал губернатора о недостатках в работе правительства региона при реализации положений Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Кроме того, прокурор области объявил вице-губернатору Сергею Сушкову предостережение о недопустимости нарушения в области обращения с отходами производства и потребления.

Также в прокуратуре области создана межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям и преступлениям при реализации положений законодательства об отходах производства и потребления. В ее состав включены Сергей Сушков, руководители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, министр экологии, министр тарифного регулирования и энергетики, начальник ГУ «Государственная жилищная инспекция», заместитель начальника региональной полиции, глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По итогам первого заседания зампрокурора области объявил предостережение директору ООО «Центр коммунального сервиса». Ему предписано своевременно получить единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Регоператор начнет работу с 1 января. С нового года будут действовать и новые тарифы.