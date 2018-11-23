ВИЧ все еще бич: челябинцев проверят на вирус иммунодефицита

В Челябинске сегодня, 23 ноября, стартовала приуроченная к европейской неделе тестирования акция. Вплоть до 30-го ноября горожан будут бесплатно и анонимно проверять на ВИЧ. Кроме того, сдающим тесты на вирус иммунодефицита в ТРК «Родник» будут дарить средства контрацепции и памятные сувениры.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минздрава, в Челябинской области с ВИЧ-инфекцией живет более 43 тысяч человек (данные на первое октября). В 2018 году на Южном Урале установлено две тысячи 298 новых случаев заражения ВИЧ. Большая часть больных – 62 с половиной процента – заразились половым путем.

В последние годы пациентами СПИД-центра становятся, как правило, социально благополучные жители региона в возрасте 30-39 лет. Большинство из них продолжают полноценно жить, получая квалифицированную помощь.

«В Челябинске есть люди, которые живут обычной жизнью, даже не подозревая, что у них есть ВИЧ-инфекция. Поэтому важно проверить свое здоровье и в случае подтвержденного положительного результата вовремя начать наблюдение и лечение», - подчеркнула начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская.

Экспресс-тестирование пройдет в ТРК «Родник» с 23-го по 30-е ноября: в будни - с 17.00 до 20.00, в выходные - с 12.00 до 15.00 (первый этаж, крайний вход справа с улицы Труда).