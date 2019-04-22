Виктор Ереклинцев навел порядок в челябинском лесу

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сегодня, 22 апреля, в день весеннего солнцестояния, когда весь мир отмечает День земли, навел порядок в лесу рядом с зоопарком. Действовал чиновник не один, а за компанию с 15-ю другими добровольцами - активистам движения «Челябинские чистомены».

Результатами экологической акции по уборке парковой территории зоопарка (в реликтовом сосновом бору расположены уникальные карьеры), стали 70 мешков мусора, сортированного и общебытового, и чистый лес.

Как сообщает группа челябинского зоопарка ВКонтакте, раньше порядок на территории площадью около 20-ти гектаров поддерживался исключительно силами сотрудников муниципального зверинца. В 2018 году к уборке территории совершенно бескорыстно присоединились городские чистомены, которые очистили от мусора и карьеры.

В этом году пустующую территорию зоопарка горожане снова облюбовали как «зону не всегда культурного отдыха», после которого повсюду можно увидеть разбросанные пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и железные банки, упаковки от фаст-фуда, битое стекло, одноразовую посуду, тряпки, автомобильные шины, пачки от сигарет.

Акцент в сегодняшней экологической акции был сделан на сортировку мусора. Впоследствии его увезли в пункт приема и утилизации сортированных отходов по адресу: улица Автоматики, 1.

Мусор, который можно утилизировать (пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки) был собран в отдельные мешки.

Фото из группы челябинского зоопарка ВКонтакте